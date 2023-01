Incidente a Castenaso, scontro auto-camion: morto 39enne, strada chiusa al traffico

Incidente mortale all'alba di questa mattina a Castenaso, dove si sono scontrati un'auto e un camion. Nello scontro è morto un uomo di 39 anni,

E' avvenuto alle 5.30 circa Un grave incidente, alle prime luci di questa mattina, ha coinvolto un'automobile e un mezzo pesante in via Tosarelli (SS253) all'altezza di via Truffa/via Bovi.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno constatato il decesso, son intervenuti i Carabinieri e il Vigili del Fuoco,

Come rende noto il Comune di Castenaso, si è reso necessario chiudere la strada, in entrambi i sensi di marcia, nel segmento tra via Ca' Dell'Orbo e la rotonda Martiri del 21 ottobre 1944.

Notizia in aggiornamento