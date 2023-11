Auto precipita nella scarpata, inutili i soccorsi: morta una donna

Aveva 72 anni ed è morta poco dopo le 22 di ieri, 21 novembre. Per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo dell'auto precipitando nella scarpata.

L'incidente è avvenuto in località Bocca di Rio - Baragazza, nel territorio di Castiglione dei Pepoli: un volo di 60 metri, fatale per la vittima residente a Vaiano, in provincia di Prato,

Sul posto sono giunti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, stazione Rocca di Badolo, che, in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Castiglione dei Pepoli, hanno recuperato il corpo della donna.

Sul posto erano presenti anche i SAF di Bologna, i Carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto che constatare il decesso.

notizia in aggiornamento