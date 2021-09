Incidente a Castiglione dei Pepoli: 17enne in moto si scontra con un'auto

E' stato ricoverato in codice 3, ma non sarebbe in pericolo di vita

E' stato trasportato in codice 3 al vicino ospedale di Prato il 17enne in moto che oggi, 24 settembre, intorno alle 14, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Castiglione dei Pepoli. Da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Lo scontro con un'auto è avvenuto, per cause in via di accertamento, sulla Sp 325 Val di Setta, in località Rasora, nel territorio di Castiglione.

Sul posto, oltre all'ambulanza e ai sanitari del 188 che hanno soccorso il ragazzo, sono intervenuti i Carabinieri di Vergato per i rilievi e gli accertamenti.

Foto archivio