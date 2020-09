Ciclista investito a San Lazzaro, tassista lo soccorre

Ciclista investito stamattina, dopo le 8, in via Modena a San Lazzaro. Angolo via Torino. In base a quanto si apprende, l'uomo stava attraversando la strada sulle strisce ciclabili quando una Volvo lo ha investito.

Il ciclista è stato trasportato in codice di media gravità all'ospedale e ha riportato diverse ferite. Subito soccorso da un tassista che ha assistito alla scena e ha chiamato i soccorsi e la polizia locale. L'automobilista, un giovane, in stato di choc, si è subito fermato per soccorere e non ha riportato ferite.