Ciclista investita su un attraversamento pedonale

Una ciclista è stata investita oggi 27 settembre mentre attraversava la strada. È successo a Sant'Agata Bolognese intorno alle 18.30, in uno degli attraversamenti della rotatoria che sorge tra via Modena e via XXI Aprile.

La ragazza, che secondo quanto riferito dalla polizia locale avrebbe trai 25 e i 35 anni, ha subito ferite al corpo e alla testa ed è stata trasportata all'Ospedale Maggiore di Bologna.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti ambulanza, polizia e assistenza del pronto intervento stradale. Il traffico su Via Modena in direzione Nonantola è stato interrotto durante i rilievi del caso e la circolazione in entrambe le direzioni è ripartita soltanto intorno alle 19.

Giornata di incidenti

L'ultimo sinistro di una giornata di sangue sulle nostre strade. Intorno alle 15 di oggi 27 settembre un'incidente lungo la A13 Bologna-Padona ha causato la morte di una mamma e della figlia di 5 anni. Mentre - sempre nel pomeriggio - in A22 tra le uscite Campogalliano e Carpi una donna di 76 ha perso la vita dopo uno schianto con un camion.

