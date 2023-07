Incidente sulla Bazzanese, auto finisce nel fosso: alla guida un 25enne

Fortunatamente non sono gravi le condizioni di 25enne coinvolto in un incidente avvenuto dopo dopo le 13.30 di oggi. Per motivi ancora da accertare, il ragazzo alla guida di un'auto che stava percorrendo la Nuova Bazzanese, nel territorio di Crespellano a Valsamoggia, è finito in un fosso al lato della strada. Sul posto oltre al personale del 118, sono intervenute le squadre Squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Bologna.

Il Vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre il giovane, apparso in buone condizioni, e ad affidarlo ai sanitari del 118.

Sequenza di gravi incidenti negli ultimi giorni

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 16 anni, Lorenzo Finetti, coinvolto domenica pomeriggio in un incidente in via Calamosco, nel quartiere San Donato. Il giovane è deceduto al Pronto soccorso dopo che, per motivi ancora al vaglio della Polizia locale, ha perso il controllo del motorino e ha urtato lo spartitraffico centrale della strada cadendo per terra.

Sabato mattina, all'ospedale Maggiore di Bologna, è deceduta anche la piccola Leila, 6 anni, che era rimasta ferita il 14 giugno in un incidente in tangenziale.

Il 25 giugno ha perso la vita la 28enne Valentina De Luca a seguito delle ferite riportate in un incidente a Maddalena di Cazzano, frazione di Budrio: anche lei avrebbe perso il controllo dell’auto finendo in un fossato.