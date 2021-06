Incidente a Crespellano sulla nuova Bazzanese: grave una donna

Una donna di 42 anni è stata portata in ospedale a Bologna in codice tre, dopo un incidente occorso sulla nuova Bazzanese, ieri sera, all'altezza di Crespellano. Sul posto sono arrivati il 118 e i carabinieri pr i rilievi. Assieme alla donna, in ospedale è andato anche un uomo di 43 anni, con ferite più lievi. Secondo una prima ricostruzione sembra che i due siano stati sbalzati dallo scooter sul quale viaggiavano, in seguito a un cedimento strutturale del mezzo, forse lo scoppio di uno pneumatico. Piccoli disagi per la viabilità locale.