Incidente a Crespellano: grave ciclista di 22 anni

Una ragazza di 22 anni è rimasta ferita in modo grave dopo un incidente avvenuto a Crespellano, tra la vecchia e la nuova Bazzanese. Sul posto sono intervenute autoambulanza e auto-medica che hanno soccorso la giovane e la hanno portata in codice tre, quello di massima gravità, al Maggiore di Bologna. Al momento la 22enne è ricoverata in Rianimazione, con prognosi riservata.

La ricostruzione della dinamica è affidata alla Polizia locale di Valsamoggia: in base ai primi riscontri sembra che, al momento dell'impatto, la ciclista stava per immettersi nella nuova Bazzanese in direzione opposta a un'utilitaria, condotta da una 75enne, che stava percorrendo via Nuova Provinciale in direzione Casalecchio.

Non è il primo incidente che coinvolge ciclisti: a San Lazzaro, in mattinata un ottantenne è rimasto ferito dopo un incidente con un'auto.