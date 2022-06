Incidente, schianto in moto a Crespellano: Giovanni Gandolfi muore a 21 anni

Aveva 21 anni e si chiamava Giovanni Galndolfi, il ragazzo morto nella serata di ieri, 29 giugno, a Valsamoggia, nel territorio di Crespellano.

Poco dopo le 21, in via Cassola, la moto sulla quale viaggiava Giovanni con una passeggera 18enne avrebbe urtato un'auto che proveniva dalla direzione opposta. Inutili i soccorsi per il giovane da parte dei sanitari del 118.

Sul posto sono arrivati l'ambulanza e l'elisoccorso: trasportata all'ospedale Maggiore la passeggera che è stata ricoverata in codice 2, di media gravità. Ferito e ricoverato nello stesso ospedale in codice 2 anche il conducente 64enne dell'auto.

I rilievi sono stati affidati ci carabinieri di Borgo Panigale.

Tra le prime parole di cordoglio quelle del Valsa calcio su Facebook che "porge le più sentite condoglianze e si stringe alla famiglia di Giovanni Gandolfi per l'immane disgrazia che l'ha colpita. Giovanni è stato un nostro giocatore per diverse stagioni, prima negli esordienti, poi negli allievi fino alla juniores. Tragedie come questa lasciano solo tanta... troppa tristezza. E si perdono le parole per commentarle. R.I.P Giovanni".

(Giovanni: fila in alto, ultimo a destra nella stagione 2017/2018 - foto Valsa Calcio)