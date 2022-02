Incidente in Valsamoggia: scontro auto-scooter, grave una 38enne

E' ricoverata al Maggiore di Bologna, in Rianimazione e in prognosi riservata, la donna di 38 anni che questa mattina è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale alle porte dell'area artigianale di Crespellano, in Valsamoggia.

I mezzi di soccorso sono arrivati in loco intorno alle nove, con anche l'ausilio di un elicottero di soccorso, mezzo poi non ritenuto più necessario. La giovane è stata poi stabilizzata e portata in ambulanza a Bologna, mentre l polizia locale di Valsamoggia si è occupata dei rilievi. In base a una prima ricostruzione, sembra che in prossimità di un incrocio con via Brodolini lo scooter sul quale viaggiava la donna sia andato a impatto con una utilitaria, scaraventando la 38enne sull'asfalto. Inevitabili le ripercussioni sul traffico locale.