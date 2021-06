Incidente a Crevalcore: auto finisce nel canale, grave un 21enne

Serata tragica sulle strade di Bologna, dove si sono registrati due gravi sinistri nelle stesse ore. Il primo, dall'esito mortale, si è verificato in Valsamoggia, l'altro a Crevalcore. Qui i Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Bolognese hanno eseguito i rilievi necessari per appurare le modalità. Da quanto si apprende, l'impatto - avvenuto in via Signata, in un tratto con limite di velocità a 50 km/h - ha visto coinvolto un 21enne italiano che era alla guida di una Fiat 500. Perso il controllo del mezzo, per cause in via di accertamento, l'automobile è finita nel canale di scolo adiacente alla carreggiata.

Soccorso dai sanitari del 118, il giovane è stato trasportato d’urgenza e in elicottero al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna, in codice di massima gravità.