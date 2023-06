Incidente a Crevalcore: camion esce di strada sulla Statale, traffico deviato

Strada chiusa per un'ora questa mattina lungo la SS 568 a Crevalcore, al confine con la provincia di Modena, per il recupero di un mezzo pesante andato fuori strada lungo via Muzza. Per consentire le operazioni di recupero la strada è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti i, le squadre Anas e la polizia locale di Crevalcore, per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto. Secondo un primo rilievo, il mezzo avrebbe fatto tutto da solo, non ci sono altri veicoli coinvolti e non si registrano feriti. Il traffico è stato deviato, come da indicazioni in loco, su via del Pilastrello – via Argini Nord e via di Mezzo Ponente, fino alla riapertura del tratto.