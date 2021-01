Incidente a Crevalcore: auto contro tir. Donna al Maggiore con l'elisoccorso

E' intervenuto l'elicottero del 118 per trasportare all'ospedale Maggiore una donna ferita in un incidente stradale nel territorio di Crevalcore.

Lo scontro, tra una Fiat 500 - vecchio tipo - e un autoarticolato, è avvenuto poco dopo le 11 di questa mattina, all'incrocio tra via Panaro e via Muzza Nord, a pochi metri dal confine con il comune di Camposanto, in provincia di Modena.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale Terre d'Argine e una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Modena che ha estratto una donna dall'abitacolo. Soccorsa dai sanitari, è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Maggiore di Bologna.

Notizia in aggiornamento