Incidente a Crevalcore, morto motociclista dopo lo scontro con un'auto

Un altro motociclista ha perso la vite sulle strade del bolognese. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, 7 luglio, poco dopo le 22 in via di Mezzo Ponente - SP568 - a Crevalcore.

Si sono scontrati, per motivi ancora da accertare, una moto e un furgoncino. Il personale sanitario è intervenuto con l'ambulanza e l'elisoccorso, ma per il centauro, 58enne, non c'è stato nulla da fare, sarebbe morto sul colpo dopo l'impatto.

Il conducente del furgoncino, coetaneo del deceduto, è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato liberato dai Vigili del fuoco per poi essere trasportato all'ospedale Maggiore in codice di media gravità.

La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere i soccorsi e i rilievi affidati ai Carabinieri.

Il 3 luglio scorso, in sella a uno scooter, è morto il 16enne Lorenzo Finetti, il giorno dopo l'incidente in via Calamosco, nel quartiere San Donato a Bologna.

Gli incidenti mortali sono in aumento sul nostro territorio: rispetto all'anno scorso sono quasi raddoppiati.