Incidente a Crevalcore: schianto contro un pullman, un morto. SS 568 chiusa al traffico

Tragica mattinata sulla strada statale 568 ‘di Crevalcore’, provvisoriamente chiusa all'altezza del tratto al km 22,185 a Crevalcore (provincia di Bologna), a causa di un incidente mortale.

Da quanto si apprende, per cause in corso di accertamento stamattina presto si è verificato uno scontro tra un pullman e un veicolo a seguito del quale una persona è deceduta.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione.

(notizia in aggionramento)