Incidente e incendio a Dozza: schianto auto-moto, sei feriti

E' di sei feriti, nessuno fortunatamente grave, il bilancio di un brutto incidente occorso nel pomeriggio di domenica 10 settembre a Dozza. A essere rimaste coinvolte nello schianto, intorno alle 17 lungo la via Emilia, sono state un'auto e una moto, poi incendiatesi entrambe subito dopo la carambola. Sul posto sono arrivati i soccorsi, tra cui i vigili del fuoco che hanno provveduto a estinguere le fiamme. Degli occupanti dei veicoli due persone sono state portate d'urgenza al Maggiore di Bologna in codice due, mente altri quattro soggetti sono stati medicati e trasferiti per controlli del caso al nosocomio di Imola. PEr le operazioni di soccorso, si è reso necessario chiudere la strada per un'ora.