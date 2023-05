Giovane Carabiniera muore in un incidente stradale, ferito il collega: chi era la vittima

Aveva 23 anni ed era una giovane Carabiniera in servizio a San Giovanni in Persiceto: Emily Vegliante è morta nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale a Renazzo di Cento.

Intorno alle 15.30, all'incrocio tra via Modena e via di Renazzo, sulla SP66, per cause in corso d'accertamento, due vetture si sono scontrate frontalmente, come riferisce Ferrara Today.

La vittima viaggiava su una Fiat Punto con un collega che è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Bologna in condizioni serie.

Ferito anche il conducente 48enne dell'altra auto, una Peugeot, che è stato ricoverato al Sant'Anna di Cona.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono arrivati i Vigili del fuoco e la Polizia Locale di Cento per i rilievi e per cercare di stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

La giovane Carabiniera, originaria della provincia di Benevento, lascia un figlio piccolo.

