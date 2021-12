Incidente a Bologna: perde il controllo e si schianta, è grave

Un uomo di 43 anni versa in gravi condizioni al Maggiore di Bologna, in seguito a un incidente verificatosi ieri pomeriggio alla Rotonda Italia, in zona Savena. Il veicolo sul quale stava viaggiando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe sbandato per poi finire fuori strada e schiantarsi. Per estrarre il 43enne dall'abitacolo del mezzo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.