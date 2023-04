Tragico incidente, si cappotta e finisce nella scarpata: morto Floriano Benazzi| VIDEO

Incidente mortale questa mattina poco dopo le 10 sulla A13, carreggiata sud, all'altezza del km 9+300, nel territorio del Comune di Bentivoglio.

A perdere la vita il conducente di una BMW, Floriano Benazzi, 64 anni, originario di Codigoro (FE), che ha dapprima urtato il New Jersey centrale, poi un veicolo che lo precedeva in corsia di sorpasso, quindi l'auto si è cappottata andando a finire nel campo.

Sono ancora da accertare le cause dello schianto:probabilmente l'uomo ha perso il controllo del mezzo a causa di un malore. Ferita, la moglie di due anni più giovane che viaggiava sul sedile del passeggero e che è stata ricoverata all'ospedale Maggiore.

Sul posto, oltre alla Polstrada, è arrivato anche l'elisoccorso e un medico praticante dell'ospedale di Siena che era di passaggio si è fermato per effettuare il massaggio cardiaco, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare.

Sempre nella mattinata, sulla A14 Bologna-Taranto nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio in direzione nord all’altezza del km 14 si sono scontrati due mezzi pesanti e un'auto con forti disagi al traffico.