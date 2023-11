Francesco morto a 26 anni dopo due giorni di agonia

Ha lottato due giorni tra la vita e la morte, ma non ce l'ha fatta. Francesco Pio Otranto, a 26 anni appena ha trovato la morte dopo due giorni di agonia, a seguito di un grave incidente stradale a Sesto Fiorentino, nei pressi di una discoteca. Il giovane - residente a Lippo di Calderara, nel bolognese - si è spento martedì sera all’ospedale Careggi di Firenze. Che le sue condizioni fossero critiche era apparso chiaro fin da subito. Era stato soccorso all'alba di domenica scorsa, nei pressi di una discoteca, dopo essere stato travolto da un’auto in transito.

La comunità di Lippo sconvolta. Tanti i messaggi di cordoglio che inondano i social in ricordo di Francesco, volato via troppo in fretta.