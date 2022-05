Incidente frontale auto-moto, due feriti gravi

Incidente frontale tra un'automobile e una moto a Monterenzio. L'impatto, per cause ancora da accertare, è avvenuto stamattina alle 11 in via Idice, dove transitavano le due vetture.

Due persone sono rimaste ferite in modo grave e trasportate all'ospedale Maggiore con l'elisoccorso atterrato nel campo adiacente.

Sul posto necessario l'intervento dei vigili del Fuoco di San Lazzaro che hanno estratto il conducente dell'autovettura, incastrato. Presenti anche i carabinieri. La strada è stata chiusa al traffico.