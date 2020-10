Incidente in A1: grossa colonna di fumo, autostrada chiusa

Autostrada A1 chiusa e soccorsi sul posto per un grave incidente con incendio, tra Modena e Bologna. Una alta colonna di fumo si sta levando dal punto dell'incidente, ma ancora non si conoscono ulteriori dettagli. Vigili del fuoco giunti in forze, assieme a 118 e polizia stradale. Per chi va in direzione Bologna si consiglia di uscire a Modena Sud e percorrere la via Emilia, per chi va in direzione Nord si consiglia di uscire a Bologna Borgo Panigale e di procedere sempre sulla via Emilia fino a Modena.

Notizia in aggiornamento