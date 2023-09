Fissata la data per l'ultimo saluto ai due volontari morti a Persiceto

Sabato 9 settembre 2023 alle ore 10 saranno celebrati nella chiesa principale di San Matteo della Decima i funerali di Silvano Mantovani e Giorgio Papi, i due volontari che martedì 5 settembre 2023 hanno perso la vita in seguito a uno scontro frontale con un autoarticolato sulla Ssp 225, in Via Cento, strada che collega San Giovanni in Persiceto con la sua frazione.

Bagno d'affetto

Persone conosciute nella comunità di Persiceto, soprattutto nella frazione di Decima, dove erano entrambi residenti. Qui facevano parte del Centro Assistenza, il servizio comunale che trasporta persone fragili o che non possono permetterselo a fare visite ed esami negli ospedali della zona. Al momento dell'incidente stavano tornando dall'ospedale Maggiore di Bologna.

Sui social tantissimi i messaggi di cordoglio da parte delle associazioni di pubblica assistenza della zona per rendere omaggio ai due volontari. "Anpas Emilia Romagna (Associazione nazionale delle pubbliche assistenza) esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa di Silvano Mantovani, volontario, e Giorgio Papi, a causa di un incidente avvenuto durante un servizio di pubblica assistenza. Ci stringiamo intorno ai familiari e ai volontari e alle volontarie Anpas della Pubblica Assistenza San Matteo della Decima" scrive l'associazione regionale. "Tutti noi ci stringiamo attorno alle famiglie di Giorgio e Silvano, oltre a tutto il gruppo di Pubblica Assistenza San Giovanni in Persiceto in questo momento di grande dolore" è invece il messaggio di Croce Verde Adria, un'associazione sempre di volontariato per il mutuo soccorso.

Non mancano poi i messaggi di conoscenti e amici: "Una tragedia, la perdita di due persone. Giorgio Papi, tra l'altro è stato un infermiere di sala operatoria di eccezionale bravura e, nel periodo in cui ho fatto parte dello staff della sala operatoria di San Giovanni in Persiceto, mi ha insegnato tantissime cose. Grazie per il breve percorso che abbiamo condiviso" scrive un utente. "Di persone come Silvano Mantovani ne nascono forse una paio per ogni generazione. Un esempio per tutti. A Dio Silvano, ci mancherai molto" è invece il pensiero scritto sempre su Facebook da una cittadina. E sempre per Mantovani è il messaggio di una persicetana in un gruppo "È stata la tua ultima partenza per sempre facendo del bene".

Anche Coldiretti Ferrara su Facebook ha voluto ricordare Mantovani, il quale ha ricoperto il ruolo di presidente all'interno del consorzio: "Coldiretti Ferrara sgomenta per la tragica scomparsa del suo ex direttore" scrivono. "Vengono alla memoria di tutti coloro i quali lo hanno conosciuto il sorriso e la bontà d’animo, la disponibilità e la bonomia - continua il post. Coldiretti Ferrara si associa alla famiglia esprimendo sentite condoglianze e vicinanza in questo momento doloroso".

