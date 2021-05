Incidente a Persiceto, scontro moto-camion: 52enne morto sul colpo, gravissima una ragazza

Tragedia nel pomeriggio di ieri, 3 maggio, a San Giovanni in Persiceto, dove una moto si è scontrata con un mezzo pesante. Un 52enne che viaggiava come passeggero sulla moto Suzuki ha perso la vita, una ragazza di 29 anni è ricoverata in gravi condizioni, mentre è rimasto illeso il conducente del camion, ora indagato per omicidio stradale.

E' accaduto intorno alle 15: secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, la Suzuki, condotta dalla 29enne, si è scontrata in via Modena con il camion che stava uscendo da un parcheggio. Sul posto sono intervenuti i vigili, i Carabinieri, la Polizia, i sanitari del 118 e l'elisoccorso. Nulla da fare per il 52enne, morto sul colpo, mentre la ragazza è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Maggiore, dove è ricoverata nel reparto di rianimazione e con prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita.

La strada è stata chiusa per un paio d'ora. Da quanto si apprende, il conducente del camion, un cittadino moldavo di 40 anni, sarebbe indagato per omicidio stradale.