Incidente a Galliera: schianto auto-bici, morto 84enne

Incidente mortale questo pomeriggio a San Vincenzo di Galliera. A perdere la vita è stato l'84enne Romano Caselli, pensionato, residente nel paese al confine con il Ferrarese. Caselli era a bordo della sua bicicletta quando è avvenuto il fatale impatto, nei pressi della stazione ferroviaria, in prossimità dell'incrocio tra la Sp4 e la Sp12.

I sanitari del 118, accorsi immediatamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del signore, travolto da un'auto, una Opel Corsa alla cui guida vi era un 57enne di Minerbio, illeso.

La via provinciale è stata chiusa per circa un'ora, mentre gli agenti della Polizia locale Reno Galliera hanno condotto i rilievi e gli accertamenti del caso. In corso di ricostruzione la dinamica dell'incidente.