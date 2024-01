Incidente sulle "Ganzole": motociclista finisce contro un camion, è grave

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

E' stato ricoverato in codice di massima gravità, dopo un grave incidente sulle "Ganzole", in via del Sasso, nel territorio di Sasso Marconi. Si tratta di un uomo di 62 anni in sella a uno scooter che stava percorrendo la strada collinare che unisce Sasso Marconi, Pianoro e Bologna,

Intorno alle 19.30 si è scontrato con un camion e le sue condizioni sono apparse gravissime, tanto da richiedere l'intervento dell'elisoccorso che l'ha traportato d'urgenza al Maggiore, mentre i sanitari del 118 hanno prestato i primi soccorsi.

Saranno i Carabinieri a dover ricostruire la dinamica dell'incidente. Forti sono state le ripercussioni sul traffico che è rimasto completamente bloccato per permettere rilievi e assistenza.

Strada martoriata dall'alluvione

Si tratta di una delle strade più colpite dalle alluvioni di maggio. La "Trattoria delle Ganzole", a valle della provinciale, era stata letteralmente travolta e sventrata dall'acqua.

Alcuni restringimenti sono regolati da semafori e, fino al 15 marzo, l’ordinanza di Città metropolitana di Bologna ha stabilito che, nel periodo invernale, è fatto divieto al transito per i veicoli di massa superiore a 7,5 t: "Presentano un forte dislivello altimetrico che, in caso di neve e ghiaccio, rende difficoltoso il transito per i mezzi pesanti, rischiando di creare situazioni di pericolo e intralcio alla circolazione: situazioni aggravate dalle restrizioni di carreggiata ancora presenti in alcuni punti a seguito delle frane di maggio".

