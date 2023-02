Incidente mortale in via Ferrarese: chi era la vittima

Si chiamava Gian Luca Milani e risiedeva a Malalbergo la vittima dell'ennesimo incidente sulle nostre strade. Ha perso la vita a 53 anni intorno alle ore 22 di ieri, 1° febbraio, su via Ferrarese.

Si è trattato di uno scontro frontale tra due auto che percorrevano direzioni opposte, città e periferia. Le ferite riportate nello scontro non hanno lasciato scampo a Gian Luca. Inutile per lui la corsa verso l'ospedale.

Soccorso dai sanitari del 118 anche l'altro automobilista coinvolto nello schianto, un 33enne che è stato trasportato in codice due - ovvero quello di media gravità - all' Ospedale Maggiore di Bologna. Sul luogo è intervenuta la Polizia locale per i rilievi.

Un altro incidente si è verificato questa mattina, sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, dove un camion che trasportava lastre di cemento armato si è ribaltato in curva.

Il 26 gennaio scorso, in via Tuscolano era morto a 25 anni Andrea Torcaso. Le sue condizioni, subito apparse gravissime, sono peggiorate al Pronto Soccorso dell'ospedale Maggiore. Con la sua moto, era andato a sbattere contro un'auto parcheggiata.