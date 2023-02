Schianto contro un albero, morto l'imprenditore Giuseppe Mandini

E' Giuseppe Mandini, imprenditore settantenne di Anzola, la vittima dell'incidente registrato ieri in provincia di Modena. Proprio nel comune bolognese aveva fondato insieme al socio Lorenzo Mingozzi il timbrificio Z DUE, che oggi ha sede a Castelfranco Emilia ed è leader nazionale ed europeo nella stampa flexo. Da poco la vittima si era trasferita a Savignano sul Panaro. E' qui - lungo via Claudia, che è avvenuto lo schianto che non ha lasciato scampo all'imprenditore.

Da quanto ricostruisce ModenaToday, dopo l’impatto con un albero - le cui cause sono ancora in corso di accertamento - l'uomo è stato soccorso da ambulanza e automedica, ma non c'è stato nulla da fare. Non si esclude che all'origine dell'incidente possa esservi stato un malore del conducente.