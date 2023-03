Giuseppe non ce l'ha fatta: è morto a una settimana dall'incidente

Non ce l'ha fatta Giuseppe Zocca, l'anziano di Sant’Agata Bolognese urtato da un'auto in via Pietrobuoni circa una settimana fa.

Aveva 90 anni e abitava nella via dove è avvenuto l'incidente: la caduta gli aveva causato ferite che non destavano preoccupazioni. Purtroppo però le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso avvenuto nella mattinata di ieri 6 marzo.

Da quanto si apprende, i Carabinieri starebbero effettuando altri rilievi per accertare se le cause della morte sono direttamente riconducibili all'incidente.

A fine febbraio, era deceduta all'indomani dell'incidente stradale a Monte San Pietro, la 29enne Ilaria Quadri.