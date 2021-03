Incidente a Granaglione: auto fuori strada, uomo precipita in un dirupo

A seguito delle recenti condizioni meteorologiche avverse sul nostro Appennino, i Carabinieri della Compagnia di Vergato sono impegnati in un’attività preventiva finalizzata a garantire la sicurezza del transito veicolare per limitare i disagi alla circolazione stradale dovuti alla presenza di neve, temperature molto basse e inevitabile formazione di ghiaccio, soprattutto in alcune zone del crinale appenninico.

Nonostante le raccomandazioni all’utilizzo di catene da neve, gomme invernali e a una guida con prudenza sulle strade di montagna, non sono mancati gli incidenti stradali, come accaduto sabato sera a Granaglione, dove i Carabinieri hanno soccorso un’automobilista 49enne italiano alla guida di una Fiat Panda che, transitando in via Case Forlai, prima è finito fuori strada, poi, scendendo dall’auto per verificare i danni, è scivolato in un dirupo profondo diversi metri.

Fortunatamente, l’intervento rapido dei militari che si sono calati nel burrone ha evitato il peggio, dato che le temperature erano scese abbondantemente sotto zero. Il 49enne è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna.