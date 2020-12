Incidente a Granarolo, schianto tra due veicoli: ferito bimbo di un anno

Brutto incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Granarolo dell'Emilia. Due i veicoli coinvolti in uno scontro che ha provocato tre feriti: ad avere la peggio sarebbe stato un bimbo, di appena un anno. Soccorsi in codice di media gravità invece le altre due persone, si tratta di una donna 31enne e un uomo di 47 anni.

Da quanto si apprende, il sinistro è avvenuto in via San Donato, intorno alle 18.30. Incastrati negli abitacoli dei veicoli incidentati, i feriti sono stati estratti, imbarellati e stabilizzati dai vigili del fuoco, presenti con due squadre e autogrù in appoggio. Il personale del 118 ha immediatamente soccorso il minore e tutti e tre sono stati trasportati in ospedale.

I caschi rossi hanno poi provveduto a mettere in sicurezza l'intero scenario. Presente anche la polizia locale che ha gestito la viabilità e fatto i rilievi.