Incidente a Granarolo, camion fuori strada: disagi al traffico

La Strada statale 64 “Porrettana” è stata riaperta al traffico in entrambe i sensi di marcia. Per consentire le operazioni di recupero di un mezzo pesante, era stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 64 “Porrettana” dal km 107,300 al km 106,000 a Granarolo dell’Emilia, in provincia di Bologna.

La chiusura temporanea aveva interessato anche gli svincoli di immissione, in direzione Ferrara, alla SS 64 per i mezzi provenienti dalla SS 253 bis.

Il traffico diretto a Ferrara era stato deviato sulla strada statale 253 bis “Trasversale di Pianura” mentre quello diretto a Bologna viene deviato sulla viabilità secondaria.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità.