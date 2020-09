Incidente a Granarolo: schianto auto-camion, conducente ferito

E' stato portato via in ambulanza l'uomo alla guida di una utilitaria, rimasto coinvolto in un incidente frontale intorno a mezzogiorno a Granarolo. L'auto, per motivi da accertare, è andata a schiantarsi con un camion, per poi finire fuori strada nel campo adiacente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I vigili del fuoco, arrivati sul luogo dell'incidente, hanno estratto il ferito dall'abitacolo severamente danneggiato, per poi affidarlo alle cure del 118. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso.