Si scontra con un bus e muore, è il terzo incidente in poche ore

Giornata drammatica sulle strade del bolognese, con diversi incidenti, feriti e purtroppo anche un morto. A perdere la vita a Lovoleto di Granarolo, sulla SS Porrettana, un 88enne.

Poco prima delle 16, alla guida della sua auto è stato centrato in pieno da un bus, probabilmente per una svolta improvvisa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso, i Vigili del fuoco per estrarlo dall'abitacolo e i Carabinieri per i rilievi.

Strada chiusa

Chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 64 “Porrettana” al km 107,000 a Granarolo dell’Emilia, nella città metropolitana di Bologna, rende noto Anas.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Sempre sulla Porrettana, nel territorio di Malabergo, nel primo pomeriggio si sono scontrate due auto. La strada è rimasta chiusa per un paio d'ore.

Intorno alle 16.30, sulla tangenziale, uno scontro tra più veicoli ha bloccato la circolazione con uscita obbligatoria alla 5 5.