Incidente a Granarolo: prima tampona poi viene investito, morto 56enne

Non c'è stato nulla da fare per un motociclista 56enne originario di Copparo, in provincia di Ferrara, morto in un incidente in moto a Granarolo Emilia sabato sera.

L'uomo, in selle alla sua Bmw, insieme ad altri centauri, si trovavano sulla Porrettana. Arrivato nella frazione di Lovoleto, il 56enne avrebbe tamponato un'altra moto finendo a terra. Proprio in quel momento è arrivata un'auto che non è riuscita a evitarlo e lo ha travolto.

Sul posto sono intervenuti l'ambulanza e l'auto medica del 118: i sanitari hanno tentato di rianimarlo, ma inutilmente, I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri di Granarolo.

Foto archivio