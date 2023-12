Incidente nella notte: 37enne travolto e ucciso da un'auto

Un uomo di 37 anni ha perso la vita nella notte sulla Trasversale di Pianura, al km 20, nel territorio di Granarolo dell'Emilia. Intorno alle 3.30, sarebbe stato investito da un'auto. Sul posto, oltre all'ambulanza del 118 e all'auto-medica, sono intervenuti i Carabinieri per ricostruire la dinamica del tragico incidente.

Agli inizi di dicembre, era morta Shama Ferdous, 43enne: il 23 novembre era stata travolta da una Chevrolet finita sul marciapiede, in via Rodolfo Mondolfo, nel quartiere Savena. E' deceduta all'ospedale Maggiore, dove era stata trasportata d’urgenza.

Incidenti e pedoni

L’analisi d’incidentalità relativa ai pedoni nella Regione Emilia-Romagna nel 2022 ha registrato 1.552

incidenti tra veicolo e pedone, con 32 pedoni morti e 1.664 pedoni feriti. Secondo quanto riferisce l'Osservatorio regionale sulla Sicurezza Stradale, sulla base dei dati Istat, nel 2022, rispetto al 2019, il numero d’incidenti con almeno un pedone coinvolto è sceso (-4%) così come il numero dei feriti (-0,7%) e quello dei morti (-43,9%, pari a -25 unità). Nel 2020 la situazione pandemica e le misure prese per contenerla avevano influenzato l’andamento dell’incidentalità stradale per questa categoria di utenti deboli, ma già dal 2021 si nota una netta ripresa.

notizia in aggiornamento