Si schianta con la moto, grave motociclista di 29 anni

Incidente su via Modena questa mattina a San giovanni in Persiceto. In base a quanto si apprende un motociclista di 29 anni, originario del Marocco ma residente nel Bolognese, stava sorpassando una serie di auto in coda quando si è schiantato contro un'auto in procinto di svoltare a sinistra verso via Piolino.

Le sue condizioni sono gravi. Il centauro è stato trasportato con codice di massima gravità all'ospedale Maggiore di Bologna, in elisoccorso.

La dinamica esatta dell'incidente è ancora al vaglio della polizia locale di Persiceto che è intervenuta per i rilievi e per la viabilità. Il giovane ha riportato diverse lesioni e un trauma cranico.