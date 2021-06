Incidente a Idice: pedone investito, disagi al traffico

Via Idice

Non ha riportato ferite gravi l'uomo che intorno alle 13 è stato investito a Idice di San Lazzaro di Savena. Come riferisce la Polizia Locale, il pedone era in compagnia della moglie e ha attraversato improvvisamente "senza preoccuparsi di dare la precedenza ai veicoli che transitavano sulla strada".

Sul posto, oltre alla Polizia Locale che ha effettuato i rilievi e analizzato i filmati di videosorbeglianza, è intervenuta immediatamente l'ambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo al Sant'Orsola per accertamenti. Si sono registrati disagi al traffico per l'intervento dei soccorsi.

Foto twitter Polizia Locale