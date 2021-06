Incidente a Imola: travolto in monopattino a 19 anni, è grave

L'incidente lungo la via Emilia nella tarda serata

Via Emilia Ponente

La polizia municipale di Imola sta approfondendo la dinamica intorno all'incidente che ieri sera, a Imola, ha portato un ragazzo di 19 anni, originario della Puglia, a essere ricoverato all'ospedale Maggiore, in seguito ai numerosi traumi riportati dopo un incidente tra il suo monopattino e un'auto, una Panda guidata da una 29enne originaria del ravennate, intorno alle 23:30 di ieri sera, lungo la via Emilia, in zona Piratello.

Le condizioni del ragazzo sono giudicate gravi, ed è tenuto sotto stretta osservazione in ospedale, in prognosi riservata. Secondo quanto ricostruito il 19enne -per ragioni ancora al vaglio della polizia municipale- è finito travolto dal mezzo a motore.