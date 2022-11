Incidente a Imola: investita mentre attraversa la strada, donna grave in ospedale

Una donna di 58 anni è ricoverata in Rianimazione con prognosi riservata al Maggiore di Bologna, dopo che all'alba di oggi è stata vittima di un grave incidente stradale. La 58enne, straniera, è stata investita da un'auto poco dopo le sei del mattino lungo via Punta, in zona Pedagna. Subito sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l'ambulanza, mentre da Bologna si è levato in volo l'elisoccorso che ha portato poi la donna al Maggiore.

Presenti anche i carabinieri di Imola, che hanno provveduto ai rilievi del caso. A guidare il mezzo che ha travolto la 58enne un giovane imolese di 25 anni. Sul ragazzo, che si è subito fermato a prestare soccorso, è stato praticato l'alcool-test. L'incidente di oggi ricorda da vicino quanto accaduto a ottobre in via Azzurra a Bologna, dove una donna di 81 anni è rimasta uccisa da uno scontro tra due auto, mentre era sulle strisce pedonali.

Gli incidenti da gennaio a giugno 2022

I dati del primo semestre 2022 non hanno risentito dei periodi di lockdown introdotti per effetto del Covid-19 negli stessi periodi del 2020 e 2021, pertanto nell’analisi dell’andamento temporale dell’incidentalità stradale occorre fare un confronto con il 2019, ultimo anno non interessato a limitazioni della circolazione, spiega la Città metropolitana.

Nel periodo gennaio-giugno 2022, per l’intera area metropolitana, si rileva un incremento di incidenti stradali rispetto al semestre del 2019, trend che fortunatamente non si è riflesso sulla mortalità, mentre i feriti sono stabili.

Quindi a un maggior numero di incidenti è corrisposta una minor gravità in termini di vite umane: 1.964 gli incidenti (1.605 nel 2021, 1.889 nel 2019), 2.596 persone ferite (2.063 nel 2021, 2.597 nel 2019) e 23 morti, decisamente in calo (36 nel 2021, 30 nel 2019).

Si evidenzia la diminuzione di feriti tra pedoni e automobilisti, in aumento invece tra ciclisti, motociclisti, occupanti di autocarri e motrici.

I morti sono complessivamente in diminuzione per tutte le categorie, fatta eccezione per gli automobilisti che risultano stazionari.

A Bologna gli incidenti sono stati 1.036 con 1.039 feriti, mentre i sinistri totali nella Città metropolitana sono stati 1.964.