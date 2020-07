Incidente a Imola: schianto in moto, grave centauro di 44 anni

Brutto incidente nella notte a Imola, dove un uomo di 44 anni si è schiantato mentre era a bordo della propria moto ed è stato trasportato in ospedale in codice di massima gravità.

Dalle prime informazioni, il sinistro è avvenuto poco dopo le 2 di oggi, 22 luglio, su via Montericco - Pedagna ovest. L'uomo - per cause ancora in corso di accertamento- viaggiava in sella alla propria due ruote quando avrebbe perso il controllo del veicolo, impattando violentemente . Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell'incidente.

Allertati i soccorsi, il 44enne è stato trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato accolto in gravi condizioni. Sul luogo, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di rito.