Incidente a Imola, camion urta un palo e si ribalta alla rotonda

A Imola, un camion è rimasto coinvolto in un incidente stradale alla rotonda di via della Cooperazione. L'autoarticolato per cause in via di accertamento, ha urtato violentemente con la cabina della motrice un palo della corrente elettrica.

Il mezzo ha perso il controllo e si è ribaltato su di un fianco. Sul posto si sono portati la Polizia locale di Imola, l'amulanza del 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco. Quest'ultima ha dovuto bonificare la zona poichè il camion stava perdendo carburante dal serbatoio. In seguito ha messo in sicurezza lo scenario e allertato la squadra tecnica di Hera per l'intervento sul palo e i cavi pericolanti.

Il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

Questa mattina un altro incidente, sulla ex autostrada di Sasso Marconi. Coinvolte cinque autovetture e un mezzo pesante. Il tratto è rimasto chiuso in entrambe le direzioni.



