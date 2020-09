Incidente a Imola: due scooter si scontrano, centauri in ospedale

Sono stati entrambi ricoverati in ospedale i conducenti di scooter che questa mattina alle 8:30 circa si sono scontrati all'altezza del distributore, nei pressi del Conad sulla via Emilia, a Imola.

Un ciclomotore in uscita dal distributore si è scontrato con l'altro che procedeva in direzione Imola-Bologna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I due centauri sono stati trasportati all’ospedale Maggiore con l'ambulanza del 118, in codice uno e due. Al momento non versano in pericolo di vita. I rilievi sono stati condotti dai Carabinieri di Imola.