Incidente a Imola: moto finisce nel fosso, morto 44enne

Un'altra vittima della strada nel pomeriggio di ieri, 17 settembre. Mentre stava percorrendo via Sguazzaloca, a Imola, nella frazione di Sasso Morelli, un 44enne, in sella a uno scooter, è finito in un fosso al lato della carreggiata.

L'uomo, originario di Lugo (RA), potrebbe aver perso il controllo del mezzo, ma la dinamica è al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, insieme ai sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimare il 44enne, deceduto praticamente sul colpo.

Questa ennesima tragedia stradale segue di pochi giorni altre due sinistri mortali: quello di Porretta, dove un 46enne. Ioan Petru Aparaschivei, a bordo di uno scooter Malaguti si è scontrato con una Opel Meriva, e quello di Castenaso, dove il 21enne Michael Buriani ha perso la vita in uno scontro frontale.