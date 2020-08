Finisce con la moto nel canale: soccorsi a Imola per motociclista

E' finito nel canale che costeggia la strada, dopo aver perso il controllo del mezzo. Brutta caduta per un motociclista, soccorso ieri sera dai vigili del fuoco a Imola, in via degli Orti. Sul posto anche il 118, che con l'aiuto dei pompieri ha immobilizzato il centauro con una barella spianle e lo ha portato fuori dal fosso. Sul posto presenti anche gli agenti della polizia locale. Le condizioni dell'uomo non sarebbero gravi.

Sempre nella giornata di ieri un altro incidente, a Pianoro, ha visto coinvolto un 20enne, investito da un'auto.