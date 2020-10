Incidente a Imola: scontro auto-furgone, 90enne morto sul colpo

Non ce l'ha fatta il 90enne di Imola, vittima di un incidente stradale avvenuto intorno alle 13 di oggi, 20 ottobre, a Imola, in via Ortignola, zona Villaggio.

Secondo le prime ricostruzioni, l'anziano alla guida della sua utilitaria si sarebbe scontrato con un furgon, finendo quindi in un fosso. L'impatto è stato fatale per il pensionato che non ha avuto scampo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso, la Polizia municipale di Imola per i rilievi che sono ancora in corso e i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo alimentato a GPL. Illeso il conducente del furgone.

Notizia in aggiornamento