Incidente nella zona industriale di Imola, scontro tra auto: un morto

Tragico incidente questa mattina in via Filippo Turati, nella zona industriale di Imola, dove un uomo di 82 anni ha perso la vita. Sul posto, poco prima delle 10, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e soccorso i conducenti. Sono arrivati anche i sanitari del 118 che hanno dovuto constatare il decesso. L'altro automobilista, un 41enne, sarebbe illeso.

Qualche problema alla viabilità. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale per svolgere accertamenti, rilievi e gestire il traffico.

Un altro anziano era deceduto a ottobre, sempre in un incidente, in via Ortignola, zona Villaggio.