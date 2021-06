Incidente e incendio sulla A1: scontro camion-auto, due morti. Autostrada Bologna-Milano chiusa|VIDEO e FOTO

Gravissimo incidente nella mattinata di oggi sulla in A1 all’altezza di Cadeo, in direzione Bologna. Sarebbero tre i mezzi coinvolti: due camion, tra i quali una autocisterna di GPL, e un’auto. Dopo l’impatto uno dei tir ha preso fuoc. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni per permettere l'intervento dei soccorsi. Due le vittime.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con i nuclei NBCR (nucleare, biologico, chimico, radiologico) di Bologna e Milano.

Agggiornamento 13.45

A1 Milano-Napoli tratto chiuso in entrambe le direzioni - Sulla A1 Milano-Napoli tra Piacenza Sud e Fiorenzuola è stata predisposta la chiusura del tratto, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente che ha coinvolto un'autovettura e due mezzi pesanti uno dei quali ha preso fuoco al km 66 + 700.

All'interno del tratto chiuso il traffico è stato sbloccato in entrambe le direzioni con 4 km di coda in direzione di Bologna e 5 km di coda in direzione di Milano.

Alle rispettive uscite obbligatorie si segnalano 7 km di coda in direzione di Milano da Fidenza e 9 km di coda da Casalpusterlengo in direzione di Bologna.

Per le brevi percorrenze si consiglia di uscire a Piacenza Sud, percorrere la strada statale 9 Via Emilia con rientro a Fiorenzuola in direzione di Bologna, percorso inverso per chi viaggia verso Milano.

Il traffico in direzione Milano verrà deviato sulla A21 Torino-Piacenza, seguire verso Brescia e prendere poi la A4 Torino-Trieste in direzione di Milano.

In alternativa per chi dalla A14 Bologna-Taranto è diretto verso Milano si consiglia di prendere la A13 Bologna-Padova in direzione nord e poi la A4 Torino-Trieste in direzione di Milano.

Chi si trova in prossimità di Milano consigliamo di prendere la Tangenziale Est Esterna di Milano, seguire per la A35 Bre.Be.Mi, poi la A4 Torino-Trieste e la A22 del Brennero.

Per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere la A22 del Brennero e la A4 Torino-Trieste.

Aggiornamento ore 12.30

