Incidente in A1 uscita Valsamoggia: auto in fiamme, lunghe code in direzione Bologna

Notizia in aggironamento

Code anche in direzione nord tra Bivio A1/A14 Bologna-Taranto e Valsamoggia.

Intervenute sul posto due pattuglie della Polizia stradale. Dalle prime notizie non si registrano feriti.

Sono circa tre i chilometri coda alle 9.30 di questa mattina sulla A1 all'altezza di Valsamoggia , precisamente fra il bivio A1/A14 Bologna-Taranto e Valsamoggia per un'auto in fiamme.

Sul posto i soccorsi. Dalle prime notizie non si registrano feriti