Due incidenti e incendio in A13: coinvolto bus con 28 passeggeri, morto camionista

Aggiornamento ore 16: sull’autostrada A13 Bologna - Padova, è stato riaperto in entrambe le direzioni il tratto compreso tra Bologna Interporto e Arcoveggio, che era stato chiuso a causa di 2 incidenti avvenuti al km 7 di cui il primo verso Bologna ed il secondo verso Padova.

Sul luogo dell'evento attualmente si circola su 2 corsie in entrambe le direzioni e si registrano 2 km di coda in diminuzione verso Bologna e nessuna turbativa al traffico verso Padova.

Sulla A13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e Arcoveggio, in entrambe le direzioni, per un incidente avvenuto al km 7 verso Bologna, che ha visto il coinvolgimento di un'autovettura, un pullman e un camion: mentre, in direzione di Padova, la chiusura si è resa necessario, per un tamponamento tra 2 camion all'altezza 6+700.L'incidente ha fatto una vittima: si tratta di un camionista di 59 anni.

Cose e traffico intenso verso Padova e fine code in direzione di Bologna. Ripercussioni anche in tangenziale. Sul posto personale 118, delle Autostrade e la Polizia stradale.

Coinvolto bus con passeggeri

In direzione sud sono sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco poco prima delle 13, al km 3, per il sinistro che ha coinvolto un bus con 28 passeggeri e una autovettura. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto ad assistere i passeggeri che sono stati trasportati preventivamente in ospedale tramite un mezzo messo a disposizione dal Comando dei pompieri. Nessuna persona è risultata ferita.

Per chi procede verso Padova, dopo l'uscita obbligatoria di Bologna Arcoveggio, si consgilia di anticipare a Bologna Fiera, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Bologna Interporto.

In direzione di Bologna, dopo l'uscita obbligatoria di Bologna Interporto, dove si è formata una coda di 5 km, e per questo motivo consigliamo di anticipare l'uscita ad Altedo, percorrere la viabilità ordinaria con rientro ad Arcoveggio.

In mattinata, un altro incidente sulla A1 Milano-Napoli ha paralizzato il traffico tra Firenze Impruneta e il bivio con la A1 Direttissima, in direzione di Bologna.